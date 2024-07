Le monde doit être la hauteur contre "l'épidémie" de chaleur extrême, plaide le chef de l'ONU

Selon le réseau européen Copernicus, les 21, 22 et 23 juillet 2024 ont été les trois journées les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde, le 22 détenant le record absolu avec une température moyenne de 17,16°C selon les données actualisées.

"Mais regardons la réalité en face: les températures extrêmes ne sont plus un phénomène d'une journée, d'une semaine ou d'un mois. S'il y a une chose qui unit notre monde divisé, c'est que nous avons de plus en plus chaud", a déclaré Antonio Guterres en présentant son "appel à agir contre la chaleur extrême".

"Des milliards de personnes font face à une épidémie de chaleur extrême, cuisant sous des canicules de plus en plus meurtrières, avec des températures dépassant les 50°C", a-t-il ajouté, rappelant notamment la mort de plus de 1.000 pèlerins lors du grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite en juin.

Alors "le monde doit relever le défi des températures qui s'élèvent".

Alors que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, et que 2024 pourrait battre un nouveau record, des températures largement au delà de 40°C sont de plus en plus fréquentes.