Le nouveau musée du jouet inauguré à Malines

Le musée du jouet, qui a fraichement déménagé tout près de la gare de Malines, a été inauguré samedi. Un nouveau lieu mais aussi un concept plus moderne. L'institution se veut en effet davantage interactive et invite les enfants mais également les adultes - qui veulent redécouvrir l'enfant qui est en eux- à tester la panoplie de jeux et jouets de sa collection.

Le musée cherchait depuis longtemps à déménager dans un lieu plus moderne. C'est désormais chose faite. Et comme un changement n'arrive jamais seul, le musée a décidé de dépoussiérer quelque peu son concept. L'institution se présente davantage comme un lieu interactif où ses visiteurs - petits et grands - sont invités, d'une manière ludique, à (re)découvrir les nombreux jouets et jeux présents dans ses salles.

Le musée possède une des plus grandes collections de jouets d'Europe, avec pas moins de 30.000 pièces de collection historiques et contemporaines.