MSF appelle à laide à Koukou, au Tchad, touché par les pires inondations

Une réponse rapide et coordonnée est nécessaire de toute urgence dans la ville de Koukou, province de Sila, dans l'est du Tchad. Des milliers de personnes ont fui la montée des eaux, cherchant refuge sur une colline, indique vendredi MSF dans un communiqué.

Koukou et les villages environnants ont été frappés par de fortes pluies au début du mois d'août. L'oued Bahr Azoum, qui longe la ville, a débordé le 5 août, provoquant l'inondation d'une grande partie de Koukou le 6 août. ​ Le vendredi 9 août, l'eau est à nouveau montée, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus intense, entraînant des inondations que les habitants ont qualifiées de sans précédent. La ville entière a été dévastée, les eaux faisant des ravages parmi les habitants de Koukou et des villages environnants.

MSF appelle les organisations humanitaires à fournir une aide d'urgence aux populations de Koukou et de la région dès maintenant, et à évaluer les besoins dans les zones environnantes. Compte tenu de l'ampleur des inondations, des solutions doivent être trouvées d'urgence pour atteindre les communautés touchées, apporter des fournitures et fournir une réponse rapide et coordonnée, ajoute MSF dans son communiqué.