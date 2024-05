Pour plus de 50% des Belges, le coût des vacances détermine le choix de la destination

En ce qui concerne la destination des vacances principales, les Belges restent fidèles à leurs choix antérieurs. La France reste la destination préférée à l'étranger, suivie de l'Espagne et des Pays-Bas.

Des facteurs tels que le soleil et la chaleur (46%), les sites touristiques (44%), la nature locale (39%) et la proximité de la mer (33%) complètent les critères de choix.

Pour ce qui est du budget consacré au logement pour les vacances principales, 36% déclarent prévoir un maximum de 1.000 euros, 26% pensent dépenser entre 1.000 et 2.000 euros, tandis que 26% sont prêts à consacrer 2.000 euros et plus.

Pour pouvoir partir en vacances l'esprit serein, 55% des Belges disposent d'une forme ou l'autre d'assistance voyage et/ou médicale.

Parmi les 12% de Belges qui resteront à la maison, diverses raisons sont avancées. Pour 41% d'entre eux, le budget familial est insuffisant pour partir en vacances chaque année et autant de Belges disent avoir d'autres dépenses prévues cette année.