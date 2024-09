Capital santé: comment vivre au quotidien avec un handicap moteur? Voici les défis de Majda, atteinte d'une maladie dégénérative

Majda Bosnjak est en grande dépendance physique. Tous les jours, des infirmiers viennent la lever, la laver et l’habiller. Quand la jeunne femme travaille, les infirmiers se rendent sur place pour l'accompagner aux toilettes. Chez elle, des aides familiales ou des éducateurs l'aident à faire les gestes du quotidien. Mais dehors?

Majda Bosnjak pointe certains manquements liés aux installations pour les personnes porteuses de handicap. Selon la jeune journaliste, très peu finalement de bâtiments sont aux normes en Belgique et à Bruxelles, ville dans laquelle elle vit. "C'est une réalité", affirme-t-elle. "Il y a très peu de bâtiments qui sont aux normes et quand bien même on essaye de faire aux normes des nouveaux bâtiments, on en construit des neufs ou on réhabilite des anciens bâtiments, ce n'est pas toujours très bien fait." Un exemple très concret: les pentes pour les rampe qui ne respectent les % requis.