Cinq ans après le Covid-19, y a-t-il une nouvelle épidémie qui frappe la Chine ?

Sur les réseaux sociaux et dans de nombreux médias, des rumeurs circulent sur de nouvelles épidémies qui toucheraient la Chine. Il s'agirait, comme pour le Covid-19, de maladies respiratoires telles que le HMPV, le Mycoplasma pneumoniae et le Covid-19. Dans une publication sur X, vue près de sept millions de fois, on aperçoit une foule de personnes dans un hôpital. Mais cette information est-elle véridique ?

Selon le média TF1, ces images et informations sont difficiles à dater. Elles ne sont pas sourcées ou proviennent de sites peu fiables. Quant à l'état d'alerte dans le pays, aucune annonce officielle n'a été faite, ni par la Chine ni par l'OMS, qui de son côté continue de demander des informations à la Chine concernant le Covid-19.