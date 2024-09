De plus en plus d'IST dans les écoles: tous les jeunes sont-ils suffisamment informés sur la sexualité?

Un rapport alarmant du Conseil économique, social et environnemental en France révèle des lacunes importantes dans l'éducation sexuelle des jeunes. Le manque d'éducation sexuelle à l'école entraîne des conséquences préoccupantes, telles que l'augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST), la diminution de l'utilisation du préservatif chez les jeunes et la hausse du recours à la pilule d'urgence.

Ces constats surviennent moins d'un an après que les cours d'EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) ont défrayé la chronique. La question reste donc ouverte : l'éducation sexuelle doit-elle être assurée par l'école ou par la famille ?

L'EVRAS, qui signifie éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est dispensée par des animateurs de structures labellisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette initiative vise à offrir à chaque enfant et adolescent un accès à des informations fiables, complètes et adaptées à leur âge. L'objectif est de les accompagner dans leur développement personnel pour devenir des adultes épanouis, tant sur le plan affectif que relationnel et sexuel.

Ces cours permettent de répondre aux questions que les jeunes n'osent parfois pas poser dans le cadre familial. L'accent est mis sur le respect de leur corps et sur l'importance d'éviter les comportements à risque, plutôt que sur une exploration exhaustive de la sexualité. Les apprentissages sont progressifs, adaptés à l'âge des enfants et à leur capacité à intégrer ces informations de manière appropriée. L'objectif est de les préparer à une vie relationnelle et sexuelle saine, en tenant compte de leur évolution personnelle et de leur maturité.

