Les 10 conseils de Caroline pour gérer les réseaux sociaux des ados

1. Éduquer dès le plus jeune âge

Commencez par éduquer vos enfants dès leur plus jeune âge. Expliquez-leur ce qu'est un réseau social et les dangers potentiels qu'ils peuvent rencontrer. En prenant des photos de vos enfants, demandez leur permission avant de les publier pour leur apprendre le respect de la vie privée dès le départ.

2. Distinction entre l’intime et l’intimité

Aidez vos adolescents à comprendre la différence entre l’intime et l’intimité. L'intimité concerne des aspects de la vie privée qui peuvent être partagés sous certaines conditions, tandis que l'intime inclut des aspects très personnels qui ne doivent pas être exposés en ligne.