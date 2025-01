Sciensano alerte sur la cause de 3% des décès en Belgique: "Il n’y a pas de niveau de consommation sans danger"

À la veille de la Tournée Minérale, Sciensano révèle qu’en 2021, plus de 4 000 décès en Belgique étaient liés à l’alcool, soit 3 % du total. Une hausse inquiétante de 14 % depuis 2013, alors que les experts rappellent qu’aucune consommation n’est sans danger.

"Il n’y a pas de niveau de consommation d’alcool sans danger pour la santé", avertit Sarah Nayani, épidémiologiste chez Sciensano. "L’alcool est un facteur de risque pour de nombreuses maladies graves, telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et les maladies du foie."

Selon une nouvelle étude de Sciensano, plus de 4 000 décès en Belgique en 2021 étaient liés à la consommation d’alcool. Cela représente environ 3 % des décès totaux dans le pays, soit l'équivalent de plus de dix morts par jour. Une tendance en hausse de 14 % depuis 2013. "Une étude nationale récente montre pour la première fois que la consommation d’alcool, même à faibles niveaux, est directement associée à une mortalité augmentée", indique Sciensano.

L’étude révèle que les principales causes de décès liées à l’alcool en Belgique sont la cirrhose du foie, les troubles liés à l’abus d’alcool et le cancer colorectal. Chez les femmes, le cancer du sein est également un facteur important de mortalité liée à l’alcool.

Les chiffres montrent aussi d’importantes disparités. Environ 70 % des décès liés à l’alcool concernent des hommes. En termes géographiques, Bruxelles et la Wallonie enregistrent des taux de mortalité plus élevés que la Flandre.

"L’alcool fait partie intégrante de la vie quotidienne en Belgique, ce qui rend difficile la lutte contre ses effets néfastes", souligne Sarah Nayani. "Cependant, ces effets sont bien réels et des mesures nationales adaptées et ambitieuses sont nécessaires pour réglementer la disponibilité, la publicité et augmenter l’âge minimum pour acheter de l’alcool."

Alors que la campagne "Tournée Minérale" encourage les Belges à réduire leur consommation d’alcool en février, Sciensano insiste sur la nécessité d’une action politique pour limiter l’impact de l’alcool sur la santé publique.