Pour pouvoir acheter de l'alcool à Eghezée, il faudra utiliser... une application: "L'objectif est d'aider à réduire leur consommation"

Gladys Mathy, l'autre créatrice, insiste. L'objectif n'est pas de contrôler, de cibler ou de juger les personnes, mais bien de les aider à réduire leur consommation en appliquant le principe d'auto-exclusion qui existe déjà dans les casinos. "On a des proches dans la famille qui sont malheureusement victimes de cette maladie. Quand on est confronté à ça, on se sent vraiment impuissant. On est vraiment fort soutenu par du personnel médical, par des gens qui, justement, sont tentés et se disent 'Ah super, c'est vraiment le frein qu'il me fallait !'"

Il faut jouer le jeu

Le système sera donc testé à Éghezée. Le bourgmestre Rudy Delhaise a dû convaincre les commerçants. "Alors maintenant, j'en appelle aux commerçants d'Éghezée, j'en appelle également aux citoyens d'Éghezée, de jouer le jeu. De vraiment installer cette application et donc de montrer qu'à Éghezée, on peut aider les personnes qui sont vraiment en souffrance au niveau alcool".

Plusieurs autres communes ont déjà marqué leur intérêt. L'objectif des deux jeunes est que cette application soit un jour utilisée dans toute la Belgique. Ils espèrent même la proposer dans d'autres pays.