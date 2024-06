Soleil et chaleur: à partir de quand faut-il mettre de la crème solaire?

Partager:

Dans Capital Santé, Caroline Fontenoy et son invitée, la dermatologue Bernadette Blouard, donne tous les conseils pour profiter au mieux du soleil, sans risque pour votre santé.

Bernadette Blouard, cheffe de service de dermatologie à la clinique Saint-Luc à Bouge est l'invitée de la semaine de Caroline Fontenoy dans son vidéocast, Capital Santé. Ensemble, elles ont parlé de la protection de la peau face au soleil. Comment bien se protéger et éviter les coups de soleil? Et comment choisir le bon indice? On entend souvent que le soleil est responsable du vieillissement de la peau. C'est bon pour le moral. On en a besoin quand même. On voit bien que dès que le soleil réapparaît, tout le monde a le sourire. On va voir comment en profiter en toute sécurité.

À partir de quand est-il nécessaire de mettre de la crème solaire? En fait, il faut en mettre toute l'année parce que même le rayonnement du plein hiver, où personne ne pense à mettre de la crème parce qu'il ne fait pas chaud. C'est assez étonnant, mais les gens associent souvent protection solaire à la chaleur. Mais, ça n'a rien à voir, ce n’est pas une question de chaleur, c'est une question de rayonnement. À lire aussi Capital Santé: prendre vraiment du temps pour soi et arrêter de dire "je n'ai pas le temps", voici comment y parvenir Il n’est pas moins fort en hiver? Oui, le rayonnement est moins important, donc on peut être plus posé dans son indice. Mais actuellement, une bonne crème de jour, par exemple pour le visage, doit contenir un indice de 20 ou de 30 en hiver et de 50 en été. L'indice, qu'est-ce que ça dit de la crème solaire? On dit indice 50. On a l'impression que si on met ça, on est parti pour la journée. Est-ce que ça sous-entend que plus c’est élevé, moins on doit en mettre?

Non, pas du tout. On sait que les gens se sous-doses, ça, c'est quelque chose d'universel. Si vous deviez mettre correctement votre crème solaire comme recommandé quand vous allez partir cet été, vous devrez emmener plusieurs tubes dans votre valise. Généralement, on n'arrive pas au bout… Alors ça, ce n’est pas bien parce que ça veut dire qu'on n'en utilise pas assez. Ça veut dire que normalement, on doit reproduire l'application toutes les 2 h. Peu de gens le font, pourtant c'est important. Et même les crèmes dites « all day » n’ont d’all day que le nom. Et donc il faut renouveler l'application. Il faut en mettre partout, sur toutes les zones qui sont exposées. Il y a plein de zones que les gens oublient, notamment au bord des oreilles. Et c'est très dangereux parce qu'à terme, c'est un endroit sur lequel nous détectons beaucoup chez les personnes âgées, des tumeurs de peau, parce que c'est une zone que les gens n'ont jamais protégée. On applique de la crème toutes les deux heures. Mais, est-ce qu’on bronze quand même? Parce que parfois, le souci, c'est qu’on ne met pas trop de crème, parce qu’on veut revenir de vacances avec un petit teint hâlé, un peu de bronzage et c'est tout à fait légitime