Capital Santé: prendre vraiment du temps pour soi et arrêter de dire "je n'ai pas le temps", voici comment y parvenir

Julie Debatty, ancienne sportive de haut niveau et coach, est l'invitée de la semaine de Caroline Fontenoy dans son vidéocast, Capital Santé. Ensemble, elles ont notamment parlé de l'importance de l'état d'esprit dans le bien-être.

L'une des clés pour se sentir bien, selon Julie Debatty, ancienne sportive de haut niveau et coach, est de prendre du temps pour soi.

On entend souvent la fameuse phrase "je n'ai pas le temps" lorsqu'il est question de s'occuper de soi. C'est une excuse que Julie Debatty ne veut plus entendre : "On ne trouve pas le temps, on décide de prendre le temps. Et là, je vous jure que ça change absolument tout. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a tous une vie à 3000 à l'heure. Mais regardons un petit peu le temps qu'on passe sur une journée sur les réseaux sociaux. C'est très chronophage et on ne peut pas dire que tout est super intéressant, on est d'accord quand même ?", a-t-elle lancé.

Rayonner sur l'entourage aussi La coach conseille donc de regarder honnêtement le temps passé sur les réseaux sociaux, et de récupérer quelques dizaines de minutes pour réellement prendre soin de soi. "Je vais prendre dix minutes de cette heure, de ces deux heures, voire même plus pour certains, et je vais le prendre pour moi, pour faire quelque chose pour moi, quelque chose qui va me nourrir, qui va me faire du bien et qui va rayonner sur l'entourage aussi", a-t-elle ajouté. Une technique toute simple dont les effets sont multiples.