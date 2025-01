"C'était incroyable": des chercheurs trouvent près de 200 empreintes de dinosaures en Angleterre

Une découverte remarquable a été faite au Royaume-Uni. Près de 200 empreintes de dinosaures ont été découvertes cet été dans une carrière de l’Oxfordshire (sud-est de l'Angleterre), un site exceptionnel parmi les plus grands du pays, selon une annonce conjointe des universités d’Oxford et de Birmingham ce jeudi. Emma Nicholls, l'une des scientifiques travaillant sur le site, a expliqué que lorsqu'elle a vu les empreintes pour la première fois, elle a été stupéfaite par "la taille et l'étendue des traces". Elle a ajouté : "J’ai été impressionnée non seulement par la taille des empreintes elles-mêmes, qui ne sont pas entièrement visibles à l’écran, mais aussi par la longueur des chemins. Les empreintes sont énormes, et certains des chemins s'étendent sur près de 150 mètres. Nous ne le savions pas à l’époque, mais on pouvait déjà voir qu’il y avait de nombreuses empreintes."

Le plus grand site jamais découvert au Royaume-Uni

Il s'agit du plus grand site jamais découvert au Royaume-Uni, selon l’annonce faite par les universités d’Oxford et de Birmingham le 2 janvier 2025. "Il est rare d’en trouver autant au même endroit, et il est également inhabituel de trouver des traces sur une si grande surface", a ajouté la scientifique.