Climat - Espagne : l'île de Minorque peut limiter le nombre de véhicules

(Belga) L'île de Minorque, l'une des destinations touristiques les plus populaires en Espagne, peut désormais limiter l'entrée et la circulation des véhicules pour protéger son environnement, a décidé le parlement régional des Baléares mercredi.

L'assemblée de l'archipel méditerranéen a adopté une loi qui permet au gouvernement de l'île d'imposer "la limitation de l'entrée à Minorque de tout type de véhicule à moteur" et un "plafond de véhicules qui peuvent circuler sur l'île durant la période définie", stipule le texte. Cette loi permet aussi à l'autorité insulaire de limiter le nombre de véhicules en location qui peuvent entrer sur l'île pour leur commercialisation, et permet aussi de réguler l'activité nautique ainsi que les services et les installations sur les plages. Ces mesures ont été prises trente ans après que l'Unesco a déclaré l'île réserve de biosphère. Minorque est l'une des trois grandes îles des Baléares, avec Majorque et Ibiza, et est connue pour ses paysages naturels idylliques. L'île de 100.000 habitants a reçu près de 160.000 touristes en août 2022, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique. (Belga)