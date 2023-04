"De plus en plus chaud" : une partie de l'Asie écrasée par la chaleur

Le Bangladesh a connu la semaine dernière sa plus haute température enregistrée en près de 60 ans, et en Inde au moins 13 personnes sont morts de coup de chaleur, tout comme deux habitants de la Thaïlande, selon des médias locaux.

Ecrasées sous un soleil de plomb, les populations du sud et du sud-est de l'Asie profitent du moindre abri pour s'en protéger et prient pour que viennent des pluies rafraîchissantes, alors que des températures record frappent la région.

"C'est chaque année plus chaud encore", dit Mikalo Nicholls, se protégeant sous son ombrelle près du parc Lumpini de Bangkok mercredi.

Elle dit que cette période torride à Bangkok, qui la contraint à passer le plus de temps possible en intérieur ou à l'ombre, est la plus chaude qu'elle ait connue depuis cinq ans qu'elle vit dans la capitale thaïlandaise.

Le service météorologique du pays a indiqué mercredi que les températures avaient atteint un record de 44,6 degrés Celsius dans la province de Tak (ouest) le 15 avril, et a averti que ce temps allait se poursuivre la semaine prochaine.