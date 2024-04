Des experts en horticulture de Versailles cherchent l'inspiration à Gaasbeek

Cette technique consiste à faire pousser des arbres fruitiers le long de structures horizontales ou courbes, comme la culture en espalier. A Gaasbeek, les pommes et poires sont cultivées sur ce type de constructions.

Le groupe de 25 personnes, dont des représentants des châteaux de Versailles et de Valmer (Val de Loire), a assisté à Gaasbeek aux méthodes de coupe et à l'entretien de ces arbres. "Les différentes formes et tailles des arbres rendent le travail de cette culture unique, et peu de personnes maîtrisent vraiment le sujet", explique Veerle Heyens, responsable régionale à l'Agence flamande de la nature. "La compétence en matière de taille se perd tout doucement, y compris à Versailles. C'est pour cela que nous tenons à partager notre savoir-faire."