Des scientifiques sud-coréens mettent au point un aliment mêlant riz et cellules de bœuf

Des scientifiques sud-coréens ont mis au point un nouveau type d'aliment hybride durable, mêlant riz et cellules de bœuf qui, selon eux, pourrait contribuer à résoudre les crises alimentaires et marquerait un progrès au plan du changement climatique.

Ce nouveau riz a été cultivé en laboratoire par des chercheurs de l'université Yonsei de Séoul et contient des cellules de muscle et de graisse de boeuf.

Le résultat a l'aspect d'un riz rose qui, selon l'équipe, pourrait offrir une alternative à la viande, à la fois moins chère et plus durable sur le plan environnemental, tout en laissant une empreinte carbone plus faible.