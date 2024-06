Dubaï annonce un plan de huit milliards de dollars pour un système d'écoulement des eaux

"Il couvrira toutes les zones de Dubaï et absorbera plus de 20 millions de mètres cubes d'eau par jour (...), augmentera de 700% la capacité de drainage des eaux de pluie dans l'émirat et renforcera la préparation de l'émirat à faire face aux futurs défis climatiques", a-t-il ajouté.

Il s'agira selon lui du plus grand réseau de ce type dans la région.

Les Emirats arabes unis ont été frappés le 16 avril 2024 par des pluies diluviennes, les plus importantes jamais enregistrées dans le pays depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités. Il est tombé en une seule journée l'équivalent de près de deux ans de précipitations qui ont fait au moins quatre morts.

Dans la ville de Dubaï, des quartiers résidentiels, des centres commerciaux et d'importants axes routiers ont été inondés, et l'aéroport international, l'un des plus fréquentés au monde, a dû annuler plus de 2.000 vols.