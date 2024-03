Endométriose: "objectif 2025" pour le remboursement d'un test salivaire, dit Vautrin

Le gouvernement vise 2025 pour la mise à disposition et le remboursement d'un test salivaire de détection de l'endométriose, a indiqué jeudi Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités.

Aujourd’hui encore, elle est diagnostiquée, souvent par hasard, avec un retard moyen de sept ans.

En janvier, la HAS avait jugé "prometteur" et "novateur" le test sur la base d'une étude concernant 1.000 femmes. Mais elle avait aussi souligné la nécessité de "mener des études complémentaires" avant de statuer sur l'opportunité ou non d'un remboursement pérenne.

L'une des principales associations de malades de l’endométriose, ENDOmind, s’est "réjouie de la volonté de pouvoir faire bénéficier aux femmes françaises de cette innovation française par un remboursement du test", mais a jugé "dramatiquement sous-évalués" les chiffres de "3.000 tests remboursés en 2024 et de 10 à 20.000 tests en 2025".