Il n'y a pas que le printemps qui débute: la saison des pollens de bouleau aussi

Le bouleau émet de grandes quantités de pollen très allergisant et fait partie des arbres causant le plus d'allergies en Belgique, rappelle AirAllergy. Au moins un Belge sur 10 serait affecté par une allergie à ce type de pollen.

Avec le réchauffement climatique, la saison pollinique a tendance à se produire plus tôt dans l'année. Mais la saison ne se termine pas significativement plus tôt, ce qui augmente dès lors la durée de l'exposition au pollen en suspension dans l'air. La saison pollinique est également de plus en plus intense car la production de pollen par les arbres de la famille des bétulacées a régulièrement augmenté au cours des dernières décennies.

Sciensano annonce par ailleurs le lancement d'une enquête pour les personnes allergiques. Il s'agit, plus précisément, de comprendre comment les dépôts d'azote affectent les personnes atteintes d'allergie au pollen en Belgique. Les personnes allergiques au pollen et âgées de plus de 18 ans sont invitées à y participer, via un questionnaire disponible en ligne.