Inauguration de la "Villa Castrum", un centre nature bilingue sur la montagne Saint-Pierre

L'endroit, géré par le DNF (Département de la Nature et des Forêts), est considéré comme un haut lieu de patrimoine et de biodiversité. Des colonies de chauves-souris y sont notamment installées. Sa conservation fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une étroite collaboration entre Natagora, Natuurpunt, Natuurmonumenten et le département Nature et Forêts du SPW dans le cadre du projet européen LIFE Pays Mosan.

"Il s'agit d'un centre névralgique au sein de la montagne Saint-Pierre, pour sa richesse historique et biologique. L'endroit est exceptionnel, notamment pour ses pelouses calcaires, ses orchidées, le silex, ses grottes creusées par l'homme et ses colonies de chauves-souris", a commenté Philippe Funcken, directeur général de Natagora.