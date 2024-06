La demande en énergies fossiles n'a jamais été aussi élevée qu'en 2023

La demande mondiale en énergies fossiles, et plus particulièrement en pétrole et en charbon, a atteint un niveau sans précédent en 2023, propulsant les émissions de CO2 du secteur énergétique vers un nouveau record, ressort-il d'un rapport publié jeudi par l'Energy Institute. Si la production d'énergie renouvelable a connu une forte croissance, elle est largement neutralisée par la hausse de la demande énergétique en provenance des pays du Sud.