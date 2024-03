La hausse du niveau des océans a connu "un bond" entre 2022 et 2023

La hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 centimètre entre 2022 et 2023, un "bond important" par rapport à d'autres années, dû à la fois au phénomène El Nino et au changement climatique, a indiqué jeudi la Nasa.

L'élévation du niveau de la mer se fait de plus en plus rapidement: son rythme a plus que doublé entre 1993 (0,18 cm par an) et actuellement (0,42 cm).

"Le rythme actuel signifie que nous sommes en chemin pour ajouter 20 cm supplémentaires au niveau mondial des océans d'ici 2050", a déclaré dans un communiqué Nadya Vinogradova Shiffer, directrice de l'équipe en charge de ce dossier à la Nasa.

Cela va "accroître la fréquence et les conséquences des inondations à travers le monde", a-t-elle souligné.