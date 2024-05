La ministre Céline Tellier attendue mardi en commission du parlement wallon

La ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier est attendue mardi matin en commission du parlement de Wallonie sur les résultats des prises de sang réalisées dans la zone de Chièvres, à la suite de la pollution de l'eau de distribution aux poly- et perfluoroalkylées (PFAS, des substances chimiques toxiques et persistantes).

Les résultats des plus de 1.800 prises de sang doivent être communiqués aux personnes concernées dans la deuxième quinzaine de juin, avait indiqué la ministre Ecolo jeudi dernier. Le processus étant désormais dans sa phase d'interprétation, il est possible d'annoncer une communication des résultats vers les participants pour cette période, selon les estimations de l'Institut scientifique de service public (ISSeP) et du Conseil scientifique indépendant, avait précisé la ministre.

Interrogée dans le JT de RTL-TVi, Mme Tellier a répété que les résultats, qui ne sont que bruts, nécessitaient encore un travail d'interprétation scientifique. Elle déplore un "électoralisme" de ses adversaires politiques et assure que le bio-monitoring a été le plus rapide possible. "Les choses ne s'arrêtent pas au lendemain du 9 juin, je resterai encore en place quelques semaines et donc je prendrai mes responsabilités", a-t-elle ajouté.