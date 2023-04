L'autoroute Toulouse-Castres en "contradiction" avec l'urgence climatique, selon des opposants

"Ce projet est devenu emblématique de la lutte climatique", a ajouté à ses côtés Sabine Mousson, maire de Teulat, commune tarnaise qui serait, a-t-elle précisé, "coupée en deux" par la future autoroute.

Des dizaines d'affichettes contre l'A69 et défendant plutôt un aménagement de la route nationale existante ont été collées sur les arbres menacés à l'entrée de Vendine.

Mais ce village, épicentre de l'opposition à l'A69 depuis plusieurs semaines et où certains dorment dans des tentes, était quelque peu déserté vendredi après-midi. Le rassemblement de samedi et les activités du weekend, dont des conférences et une course de "bolides" allant "le plus lentement possible", sont en effet prévues à Saïx, à quelque 37 km de là, dans le Tarn.