Le bilan de la mousson s'alourdit au Sri Lanka: au moins 26 morts, l'armée déployée

Le bilan de la mousson s'est encore alourdi au Sri Lanka, les fortes pluies faisant au moins 26 morts et des dizaines de milliers de déplacés, a indiqué mardi le gouvernement qui a déployé l'armée pour aider aux secours.

Quelque 130.000 personnes, menacées par l'eau, ont été contraintes d'abandonner leur maison dans 23 des 25 districts du pays, et les autorités dénombrent aussi 42 blessés, a-t-il précisé.

"Nous avons déployé l'armée pour aider aux opérations de secours", a déclaré au parlement le ministre adjoint de la Défense Premitha Tennakoon, et "des bateaux ont été déployés pour aider à acheminer des vivres".

Le Sri Lanka dépend des pluies de mousson pour son irrigation et son électricité d'origine hydraulique mais les experts ont mis en garde contre des inondations plus fréquentes au fur et à mesure du réchauffement lié au changement climatique.

Le gouvernement avait ordonné une fermeture de toutes les écoles lundi, et dans la province du sud, la plus affectée, elles sont restées fermées également mardi.