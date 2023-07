Le Parlement européen dégage de justesse un accord sur un texte affaibli

Ce dossier, texte-clé du Pacte vert dans son volet biodiversité, a exacerbé les passions ces derniers mois. Il reste vivant et pourrait aboutir avant la fin de la législature, sous présidence belge du Conseil de l'UE.

Après avoir repoussé une tentative de la droite et de l'extrême droite de rejeter purement et simplement la proposition de la Commission, les députés ont approuvé, par 338 voix pour, 300 contre et 7 abstentions, un texte largement amendé.