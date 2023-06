Les antibiotiques perdent de leur efficacité chez les nouveaux-nés atteints de septicémie

La résistance aux antibiotiques conduit de plus en plus de bébés à tomber gravement malades à la suite d'une infection, ont conclu des chercheurs de l'université d'Anvers, après avoir analysé des données relatives à plus de 3.200 nouveau-nés atteints de septicémie, provenant de 19 hôpitaux situés dans 11 pays différents. La septicémie néonatale est une maladie infectieuse potentiellement mortelle qui touche chaque année trois millions de bébés dans le monde.

Deux outils ont été mis au point par les chercheurs pour traiter plus efficacement la septicémie néonatale. Le "NeoSep Severity Score" reprend d'une part une liste de dix symptômes cliniques que les médecins peuvent utiliser pour déterminer la sévérité d'une infection. D'une autre part, le "NeoSep Recovery Score" permet de décider quand augmenter les doses de médicaments.

L'étude a également démontré que le nombre de décès causés par une septicémie chez les nouveau-nés variait considérablement d'un pays à l'autre. Les taux de mortalité fluctuent en effet entre 1,6% et 27,3%. "Dans les hôpitaux des pays à bas et moyens revenus, les chiffres sont beaucoup plus élevés", soulignent les chercheurs. "Cela est dû à une pénurie de personnel de soin, de lits et d'espace, qui accroît le risque d'infections."