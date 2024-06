Les nappes phréatiques françaises globalement dans une situation "très favorable" à l'approche de l'été, selon le BRGM

La situation des nappes phréatiques françaises a continué de s'améliorer en mai sous l'effet des pluies et présente un état globalement "très satisfaisant", à l'exception de quelques régions, laissant "entrevoir une période estivale moins difficile que l'an dernier", a annoncé vendredi le BRGM.

Seules les nappes des Pyrénées-Orientales et de Corse conservent des niveaux plus bas qu’en mai 2023, précise le BRGM.

"La situation est plus favorable que celle observée l’année dernière, en mai 2023, où 66% des niveaux se trouvaient sous les normales mensuelles", note le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans un bulletin.

Selon Météo-France, le printemps météorologique (mars-avril-mai) a été "le plus pluvieux depuis 2008", "avec une anomalie de +45%" de précipitations, et mai a été le mois de mai le plus pluvieux depuis 2013.

Les dernières pluies ont permis d'améliorer la situation de certaines nappes inertielles, dont le temps d'infiltration est plus long, notamment dans le couloir du Rhône et dans l'ouest et le sud du bassin parisien.

Sur les nappes plus réactives, la situation est "très satisfaisante", la plupart d'entre elles présentant des niveaux "modérément hauts à très hauts". La recharge s'est poursuivie en mai sur les secteurs arrosés, de l'est du Languedoc au massif armoricain. La situation s'est en revanche un peu dégradée sur les nappes des Alpes et de Provence. En Corse, les niveaux restent hétérogènes, proches ou au dessus des normales à l'ouest mais "bas à très bas" sur la partie orientale.