Mobilisation climat à Bruxelles pour une transition énergétique "juste et équitable"

Une action pour demander aux gouvernements du monde entier d'accélérer une transition énergétique "juste et équitable" s'est tenue vendredi soir sur la place du Luxembourg, à Bruxelles. À la veille de la COP28 et à moins d'un an des élections belges et européennes, la campagne de mobilisation internationale "Power Up", à l'initiative du rassemblement, vise à réclamer la fin "de l'impunité des gouvernements et des pollueurs".