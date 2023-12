Neutre en carbone? Les pays promettent beaucoup, mais peu sortent du pétrole

Mais seulement 13% de ces pays ont pris au moins un engagement pour éliminer progressivement l'utilisation, la production ou l'exploration du charbon, du pétrole et du gaz, indique le groupe, géré par plusieurs centres de recherche américains et européens, dont l'université britannique d'Oxford.

"Un plan +net zéro+ qui ne dit pas clairement comment réduire progressivement les combustibles fossiles est comparable à un régime à la mode qui vous permet de manger autant de graisse que vous le souhaitez", a déclaré Thomas Hale, de l'université d'Oxford, coauteur du rapport. Autrement dit, ce plan "ne fonctionnera pas".

Net Zero Tracker a examiné à la loupe plus de 1.500 pays, régions, villes et grandes entreprises qui se sont engagés à la neutralité carbone. Il en conclut qu'environ 95% des pays producteurs de pétrole et de gaz ne se sont pas engagés à cesser progressivement l'exploration. L'analyse est plus positive concernant les entreprises: 56% des sociétés actives dans la production de charbon se sont au moins partiellement engagées à éliminer progressivement ce combustible très émetteur.