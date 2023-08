Nouvel appel à projets du WWF pour donner un coup de pouce à la nature

Le fonds a été créé en 2021 par le WWF Belgique et Be Planet, une fondation d'intérêt public ayant pour mission de stimuler la transition écologique. Sous le slogan "Ensemble, tout est possible", les initiateurs espèrent provoquer un changement de culture en encourageant les initiatives citoyennes durables.

"Les projets ont plus de chances d'aboutir s'ils sont portés par la population locale", fait valoir Céline De Caluwé, chef de projet au WWF Belgique.