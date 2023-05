Nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs bruxellois

Avec le retour des beaux jours, Bruxelles Environnement relance, avec le soutien de l'organisme Fost Plus, sa campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs de la région bruxelloise, #Wearepark.brussels, dont c'est la troisième édition.

En 2022, plus de 460 tonnes de déchets ont été collectés dans les parcs régionaux et envoyées à l'incinérateur. Cette quantité a baissé de 7,5% par rapport à 2021, mais "il y a encore beaucoup à faire", souligne Bruxelles Environnement dans un communiqué. "Raison pour laquelle cette campagne, qui invite chacun à jeter ses déchets dans une poubelle ou chez lui, si les endroits prévus sont pleins, est relancée. Objectif: garder des parcs propres et agréables à vivre toute l'année."

Bruxelles Environnement déplore le fait que les déchets "oubliés" qui ne sont pas jetés à la poubelle ont des conséquences négatives sur l'environnement, les usagers des parcs et le personnel d'entretien. Un seul mégot jeté à terre peut, par exemple, polluer jusqu'à 500 litres d'eau, rappelle-t-on.