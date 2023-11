Pré-accord sur le Plan climat: "toujours pas de réel plan national"

Les 27 États membres de l'Union européenne doivent soumettre à l'exécutif européen une mise à jour de leur PNEC 2021-2030, avec l'objectif de réduire de 55% les émissions de CO2. Pour la Belgique, l'objectif est fixé à 47% de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030 par rapport à 2005 dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'agriculture.

Bruxelles et la Wallonie se sont engagées dans leur contribution respective à viser une réduction de 47% des émissions, et le Fédéral à prendre des mesures complémentaires pour soutenir les Régions. La Flandre visait une réduction de maximum 40% de ces émissions. Cela se traduirait par un déficit de réduction de 13,7 millions de tonnes équivalent C02 en 2030, soit un coût potentiel de plus d'1,2 milliard d'euros.