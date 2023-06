Soulèvements de la terre: plus d'un millier de manifestants à Nantes

Plusieurs syndicats (CGT, FSU, Solidaires) participaient au rassemblement à Nantes où de nombreux militants, marqués par la longue lutte contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes finalement abandonné, sont particulièrement sensibles à cette dissolution dans le contexte de la crise climatique en cours.

"Les Soulèvements de la Terre, c'est la seule chance pour notre génération de s'en sortir", a estimé Esther Le Cordier, 19 ans, étudiante en anthropologie et membre du mouvement. "On ne pourra pas arrêter notre colère car on ne peut pas dire aux jeunes que cela va bien se passer. C'est scientifiquement faux", a-t-elle ajouté.

Les membres du comité de soutien nantais annoncent de nouveaux rassemblements en France le 28 juin prochain et appellent à agir de de "mille manières" dans la période à venir.