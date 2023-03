Trois astronautes belges visitent le plus grand centre de l'ESA à Noordwijk

Le nouveau candidat astronaute belge, Raphaël Liégeois, a visité jeudi le plus grand centre technique de l'Agence spatiale européenne (ESA) situé à Noorwijk, à proximité de la ville néerlandaise de Leiden, en compagnie de ses collègues Dirk Frimout et Frank De Winne. Le Belge de 35 ans commencera sa formation d'astronaute à Cologne lundi, et elle durera un an.