Un gâteau géant à base de déchets pour les dix ans du "Grand Nettoyage" en Wallonie

L'ASBL Be WaPP, active dans la sensibilisation autour de la propreté publique, a érigé vendredi, à Namur, un gâteau géant à base dé déchets. L'idée est de marquer le coup à l'occasion de la 10e édition du "Grand Nettoyage', qui aura lieu du 21 au 24 mars dans toute la Wallonie.

Cette action de lancement a été caractérisée par la présence des animateurs de la RTBF Sara De Paduwa et Adrien Devyver, sympathisants du "Grand Nettoyage". L'échevine de la Propreté publique de Namur, Charlotte Deborsu (MR), a également exprimé son soutien à l'action.

Réalisé par de jeunes artistes, le gâteau symbolique trônera sur l'esplanade de la Confluence jusqu'à mercredi prochain. Pour Be WaPP c'est une manière de sensibiliser le grand public à "un anniversaire qu'on préférerait ne pas fêter".

Organisé depuis 2015, le "Grand Nettoyage" mobilise chaque année des dizaines de milliers de Wallons pour ramasser les déchets qui jonchent les rues, les campagnes et autres rivières. En neuf éditions, ce ne sont pas moins de 2.252 tonnes de déchets qui ont été collectées, dont 499 tonnes rien qu'en 2019. Cette année, l'objectif de Be WaPP est d'atteindre 150.000 inscrits pour se rapprocher du record d'affluence de 2019, à savoir un peu plus de 162.000 participants.

Il est possible de s'inscrire pour la 10e édition jusqu'au 13 mars via www.bewapp.be. Les participants peuvent créer une équipe ou rejoindre une équipe existante. L'ASBL se charge de fournir gratuitement tout le matériel nécessaire (sacs de ramassage, gilets fluorescents, gants, livret informatif...).