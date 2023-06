Un procès historique pour le climat s'ouvre dans le nord-ouest des États-Unis

Au cœur des débats, un article de la constitution locale disposant que "l'État et tout un chacun doivent maintenir et améliorer un environnement propre et sain dans le Montana pour les générations présentes et futures".

Les plaignants n'exigent aucun dédommagement, mais demandent qu'une déclaration stipulant que leurs droits sont enfreints soit rédigée. Celle-ci doit constituer une première étape vers une action législative.

À plusieurs reprises, le Montana a tenté de faire annuler les poursuites pour des raisons de vice de procédure.