14 millions d'euros dans l'équipement et l'offre touristique de la brasserie St.Bernardus

Depuis la reprise de la brasserie en 1998 par le propriétaire actuel, Hans Depypere, St.Bernardus a fait des bonds de géant dans la plaine du Westhoek, passant de 8.000 hectolitres à 50.000 aujourd'hui, avec une capacité de production qui peut être portée à 80.000 hectos.

La nouvelle unité d'embouteillage est opérationnelle depuis bientôt un an. Elle a permis d'augmenter la vitesse de remplissage qui est passée à 16.000 bouteilles (33cl) par heure. L'équipement contribue en outre à rendre le processus de production plus durable et à améliorer les opérations logistiques.