1.410 emplois déjà menacés à l'usine Audi Brussels cette année

La baisse de production signifie que 1.410 travailleurs d'Audi Forest risquent de perdre leur emploi d'ici à la fin du mois d'octobre. Cela concernerait plus de 1.000 ouvriers et une centaine d'employés. "La nouvelle a fait l'effet d'une bombe", explique Pascal Debrulle de la FGTB. "Pour l'instant il n'y a pas d'avenir après 2025."

La direction d'Audi a annoncé mardi qu'elle envisageait d'arrêter plus tôt la production du modèle Q8 e-tron, le seul fabriqué sur le site de Forest. La production ne devrait pas dépasser les 25.000 voitures cette année. En 2025, 6.000 voitures Audi supplémentaires sortiraient des chaînes de montage. "À partir de 2026, il n'y a plus de perspectives", souligne Ronny Liedts, de l'ACV, le pendant flamand de la CSC. "Il n'y a pas non plus d'alternatives en vue pour le moment."