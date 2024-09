Accord en vue entre Andros et Carambar & Co pour la reprise d'un site historique de Poulain

"Carambar & Co et Andros ont annoncé avoir trouvé les bases d'un accord de reprise par Andros de la totalité du site et de ses équipes avec un maintien de la production actuelle ainsi que de nouvelles perspectives de développement", a indiqué Carambar & Co, dans un communiqué de presse.

Ce projet de reprise "permettra de sécuriser l'emploi et la production de chocolat Poulain à Villebarou", s'est félicité le président de Carambar & Co, Marc Auclair, cité dans ce même communiqué.

"Andros est satisfait de cet accord qui va dans le sens de son développement sur le temps long", a renchéri, également cité, Florian Delmas, président du groupe Andros, connu pour ses compotes et autres produits dérivés du fruit.