Adieu Bolloré, bonjour Arnault: Paris Match d'un milliardaire à l'autre

Le poids des mots, le choc des photos et une vente à 120 millions d'euros: Paris Match change de propriétaire mardi et passe aux mains du milliardaire Bernard Arnault, quittant ainsi le giron du magnat conservateur Vincent Bolloré.

Ce dernier a été avalé fin 2023 par Vivendi, groupe de Vincent Bolloré, accusé d'ingérences dans la ligne éditoriale de l'hebdomadaire à plusieurs reprises ces dernières années.

La vente de Match est "un peu un crève-cœur", mais "c'est une offre qui ne peut pas ne pas se regarder", avait commenté en avril Arnaud Lagardère, PDG de l'entreprise qui porte son nom.

A 75 ans, ce titre emblématique du photojournalisme, dont le slogan a longtemps été "le poids des mots, le choc des photos", mêle grands reportages de guerre et immersion dans l'intimité des stars et des politiques. Il s'écoule toujours à plus de 440.000 exemplaires chaque semaine.