Le marché postal de nouveau en croissance, en 2023, porté par les colis en envois express

Cette croissance peut être attribuée au segment des colis et des envois express, qui a pris de plus en plus d'ampleur sur le marché postal avec le développement du commerce en ligne, souligne l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Entre 2022 et 2023, le volume d'envois de correspondance par habitant a diminué de 10,2% pour atteindre 83 unités par habitant sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires correspondant a toutefois augmenté d'1%, la baisse de volume "ayant donc pu être (sur)compensée par des augmentations tarifaires", selon le gendarme du secteur postal.