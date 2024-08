Anvers restreint le trafic dans l'un de ses plus anciens tunnels

L'accès au tunnel Waasland, qui passe sous l'Escaut à Anvers, ne sera plus accessible qu'à la circulation locale à partir du 23 septembre. Des panneaux "excepté circulation locale" (uitgezonderd plaatselijk verkeer) seront placés de part et d'autre des entrées, même si la répression ne devrait pas être trop intense dans un premier temps. La Ville et l'Agence des routes et de la circulation (AWV) espèrent ainsi réduire la charge automobile dans l'un des plus anciens tunnels de la métropole.