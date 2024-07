Apple visé par une enquête du gendarme de la concurrence espagnol

Dans un communiqué, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) indique soupçonner le géant à la pomme d'"imposer des conditions commerciales déloyales aux développeurs utilisant sa boutique d'applications" pour distribuer leurs produits.

Le gendarme de la concurrence espagnol a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête à l'encontre du groupe américain Apple, portant sur les conditions commerciales imposées aux développeurs qui proposent des applications via sa plateforme Apple Store.

Dans une réaction transmise à l'AFP, le géant californien conteste cette analyse, tout en disant vouloir continuer "à travailler avec l'autorité de la concurrence espagnole pour comprendre et répondre à leurs préoccupations".

"Ces pratiques peuvent être considérées comme une infraction très grave", pouvant "donner lieu à des amendes allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial" de l'entreprise, selon la CNMC - soit plus de 30 milliards d'euros sur la base de ses ventes de l'an dernier.

"Depuis le lancement de l'App Store il y a plus de 15 ans, Apple a poursuivi deux objectifs simples: créer un marché sûr et fiable pour nos utilisateurs et offrir une opportunité commerciale exceptionnelle aux développeurs", assure le groupe.

"Aujourd'hui, les développeurs espagnols de toutes tailles rivalisent sur un pied d'égalité sur l'App Store, et partagent leur passion et leur créativité avec les utilisateurs du monde entier, avec une plateforme sécurisée et fiable", insiste-t-il.

L'ouverture de l'enquête de la CNMC survient un mois après un "avis préliminaire" de la Commission européenne, qui a ouvert la voie à une amende géante contre Apple en estimant que l'Apple Store ne respectait pas le nouveau règlement sur les marchés numériques (DMA) de l'UE.