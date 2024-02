Après 37 ans à la barre, Nicolas de Tavernost va quitter la direction de M6

Car son départ signe la fin d'une époque, celle de "la petite chaîne qui monte", devenue un important groupe de médias comprenant, outre M6, les stations RTL, RTL 2, Fun Radio, et les chaînes W9, Teva, Paris Première et Gulli... Et synonyme d'émissions à succès comme "Top chef" ou "Pékin express"...

"Grâce à son leadership, son sens des affaires et sa vision stratégique, il a fait passer la société d'une petite chaîne de télévision à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe", a salué le conseil de surveillance du groupe, dans un communiqué.

"Une page se tourne", a estimé sur X Maxime Saada, le patron de Canal+. "Ton intelligence, tes bons mots, ton humour implacable, tes coups de gueule et ta vision sectorielle me manqueront".