Après Solar Impulse, Bertrand Piccard lance l'avion à hydrogène Climate Impulse

Il doit faire son premier vol en 2026 et effectuer son tour du monde deux ans plus tard. Il s'agira alors de voler à près de 200 km/h à 3.000 mètres d'altitude pendant huit jours d'affilée.

Le Suisse, qui se présente comme un "explorateur du progrès et de la durabilité", travaille sur Climate Impulse depuis trois ans.

"Il s'agit de montrer qu'avec une pile à combustible, des moteurs électriques et de l'hydrogène liquide, on peut faire voler un avion biplace autour du monde et que, si ça c'est possible, ça peut se faire partout", explique-t-il à l'AFP, rappelant que "l'aviation est un symbole d'innovation depuis 1903".

Plusieurs projets d'avion à hydrogène, alimentant une pile à combustible ou brûlé directement dans le moteur, sont actuellement en développement en Europe, parmi lesquels le Dragonfly de la start-up française Blue Spirit Aero ou le ZEROe d'Airbus.