arGEN-X et UCB seules rescapées du BEL 20

Le BEL 20 et ses voisins européens devaient s'enfoncer dans le sillage du CAC 40 à la veille du week-end celui-ci perdant plus de 2,5%. L'indice bruxellois parvenait quant à lui à ramener sa perte à 0,92% en terminant à 3.833,37 points après avoir perdu jusqu'à 1,39% en journée.

Le BEL 20 bénéficiait du seul soutien de arGEN-X (360,90) et UCB (137,85) qui s'appréciaient de 0,64 et 1,40%, subissant par contre la pression de Solvay (30,79) et Syensqo (88,33) qui chutaient de 3,12 et 4,05%, Galapagos (23,80) cédant de justesse 0,42%.

Umicore (13,63) poursuivait sa glissade en reculant de 2,85% en compagnie de D'Ieteren (190,00) et Elia (90,30) également négatives de 2,26 et 2,11%. Ackermans (159,00) et Sofina (215,40) valaient 1,55 et 1,82% de moins que jeudi, Aedifica (56,30) et WDP (25,30) reculant de même de 1,75 et 1,79%.