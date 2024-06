Assurance chômage: Sophie Binet n'exclut pas des grèves pendant les JO

"S'ils décident de se mettre en grève parce que le mois de travail pendant les Jeux ne leur permet plus de vivre, parce que derrière ils n'ont plus accès à l'allocation chômage à cause de la réforme du gouvernement, je ne vais pas leur donner tort", a-t-elle dit.

La nouvelle réforme de l'assurance chômage, appelée à entrer en vigueur le 1er décembre, comprend notamment une durée d'indemnisation réduite à 15 mois, et la nécessité d'avoir travaillé huit mois (contre six mois actuellement) sur les 20 derniers mois pour être indemnisée.

Seront donc particulièrement touchées, selon Sophie Binet, les personnes qui ont des contrats souvent saisonniers.