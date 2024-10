Assurance: de nouveaux métiers pour prévoir les conséquences du changement climatique

"L'approche de l'assureur classique, c'est de faire des statistiques, de regarder ce qui s'est produit dans le passé, sur ces sinistres que nous avons indemnisés, et de reproduire ça dans le futur", explique Simon Blaquière, directeur de la réassurance, des risques naturels et des projets techniques au sein de Generali.

Face à l'augmentation des catastrophes naturelles causées par le changement climatique, les assureurs doivent changer leurs méthodes de travail et ne plus se contenter d'analyser les événements passés, mais trouver de nouvelles compétences face à l'inconnu.

Les assureurs emploient des actuaires qui utilisent les mathématiques, les statistiques et les données pour modéliser l’avenir de manière à aider les compagnies à gérer l'impact financier des risques qu'elles assurent.

"Le rôle de l'assureur, ça a toujours été historiquement de s'appuyer sur le passé, c'est-à-dire sur l'histoire, sur les données et ça reste évidemment important. Mais aujourd'hui, les changements sont tels qu'on doit regarder vers l'avenir et essayer de prévoir", explique Frédéric de Courtois, directeur général adjoint de l'assureur français Axa.

Pour lui, "nous vivons dans un monde de poly-crises", c'est-à-dire "à la fois la multiplication des crises et le fait que ces crises sont corrélées". Pour y répondre, une des solutions c'est "d'investir toujours plus dans le capital humain et les nouvelles compétences: avec des météorologistes, avec des sociologues, avec des experts dans les différents domaines".